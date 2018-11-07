Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin YPG Açıklamasına Yanıt Verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin "PYD'yi terör örgütü olarak tanımıyoruz" açıklamasına ilişkin "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir." yanıtını verdi.

KALIN: YPG'YE DESTEK, PKK'YA DESTEKTİR

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü YPG ile ilgili yaptığı açıklamada, "PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık." dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin bu tutumunu eleştirerek, "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir." dedi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Kalın, sınır içi ve sınır ötesi operasyonların devam edeceğinin sinyalini vererek, "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." dedi.



