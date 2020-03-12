Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını... - Güncel

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını...

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

12.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:20
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını...
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi