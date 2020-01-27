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Cumhurbaşkanı talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira ödenek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL ödenek gönderildi.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40Cumhurbaşkanı talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira ödenek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İl Özel İdaresi ve Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL ödenek gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Erdoğan, Elazığ depremi sonrası Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL daha ödenek gönderilmesi için talimat verdi. Son gönderilen ödenekler ile birlikte Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı toplam 44 milyon TL'ye ulaştı.



Cumhurbaşkanı, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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