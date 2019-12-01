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Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay, Amasya'da karşılandı

Bir dizi temasta bulunmak üzere Yozgat'a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşıladı.

01.12.2019 01:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 01:42Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay, Amasya'da karşılandı
Bir dizi temasta bulunmak üzere Yozgat'a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşıladı.

Amasya Merzifon Havalimanı'na uçakla iniş yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Merzifon Kaymakam Vekili Erdoğan Kanyılmaz karşıladı.

Vali Varol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı havalimanında karşılayarak kendilerini Amasya'da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. - AMASYA

Politika

Kaynak: İHA

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