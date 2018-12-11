Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize Emniyet Müdürü'ne Gerçekleştirilen Saldırının Detaylarını Anlattı

Rize Emniyet Müdürlüğünde silahlı saldırı yaşandı. Tayin meselesini görüşmek üzereRize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına giden Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkan tartışma sonucu önce Altuğ Verdi'ye ardından yanındaki personel şube müdürü ve koruma polisine ateş açtı.Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Verdi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de saldırının detaylarını anlattı.

"TAYİN TALEBİYLE MAKAMA ÇIKTI"

Saldırının 14.50 sıralarında gerçekleştiğini anlatan Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğitcan Göksal'ı bacağından yaraladı. Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi'inde tedavi altına alınmış durumda. Ama maalesef ki Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

NE OLDU?

Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, iddiaya göre tayin ve çalışma saatlerini görüşmek üzere Altuğ Verdi'den randevu aldı. Polis memuru, prosedür gereği silahını özel kalem müdürüne bırakarak Verdi'nin makam odasına girdi. Olumsuz geçtiği belirtilen görüşme sonrası, çıktığı odaya silahını alarak tekrar giren saldırgan, önce Altuğ Verdi'ye ardından kendisini engellemek isteyen personel şube müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğitcan Köksal'a ateş açtı. Sarıcaoğlu binada görevli polislerce bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polisler Ercan Polat ve Yiğitcan Köksal'ın tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.

Altuğ Verdi