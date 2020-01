Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelindiğini söyledi.

Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın bu yıl 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Oktay, "1920'den 2020'ye 100 yıllık bir serüven. 100 yılda çok şey başardınız." dedi. Fuat Oktay, Genel Müdür Şenol Kazancı'nın şahsında tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Geride kalan 2019 yılına ilişkin değerlendirmesi sorulan Oktay, birçok mücadelenin olduğu bölgede Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara da bakıldığında ülkenin bunlardan farklı şekilde ayrışarak çıktığını söyledi.

15 Temmuz süreciyle başlayan, sonrasında 2018 Ağustos ayındaki ekonomik saldırılarla devam eden süreci anımsatan Oktay, Türkiye'nin, terör saldırıları ve ekonomik saldırılarla sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Mülteci sorunu ve yaptırım söylemlerini de hatırlatan Oktay, "2019'un sonunu düşünün.. 'Şöyle olacak, böyle olacak' senaryolarının yazıldığı bir Türkiye, bütün bunları yırtarak 2019'dan 2020'ye girmiştir." diye konuştu.

Ekonomide yaşananlara değinen Oktay, 2019'un ciddi bir mücadele yılı olacağını ancak bu mücadeleden başarıyla çıkacaklarını söylediklerini belirterek, "Türkiye, 'şunu çok iyi öğrendi' demiştik, kendisine karşı oynanmak istenen her oyuna ve kendisiyle ilgili oluşturulmak istenen her krizden ders alarak, güçlenerek çıkan bir ülke vardır. 'Türkiye'ye ne yapılmak istenirse istensin buradan da güçlenerek çıkan bir Türkiye'yi göreceksiniz' demiştik. Bugün bu oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de verdiği dinamizmle, çok hızlı şekilde ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelindiğini, fırlayan enflasyon rakamları, faiz oranlarının tamamen aşağı çekildiğini vurgulayan Oktay, artık tek haneli enflasyon rakamlarının konuşulmaya başlandığının altını çizdi.

Geride kalan yılda büyümeyi negatif tamamlamayacaklarını söylediklerini anımsatan Oktay, "Pozitif bir büyüme beklentisine dönüşen bir Türkiye, kısmet olursa da bu yılı 0,5 büyümeyle tamamlayacağız inşallah." dedi.

-"2020 bizim şahlanış yılımız olacaktır"

Ekonomi boyutuna bakıldığında Türkiye'nin tamamen dengelenmeyi ve disiplini sağladığını aktaran Oktay, "Değişim diye ifade ettiğimiz, 2020'de bizim kendi içimizde ifade ettiğimiz boyut, artık yeniden bir şahlanış dönemine geçmek durumundayız ve bunu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da bize, her birimize, kabine üyeleri olarak da kendi kabinesinin her bir üyesine talimatı budur. 2020 bizim şahlanış yılımız olacaktır." diye konuştu.

Siyasi gelişmeleri de değerlendiren Oktay, Suriye ve Irak'taki belirsizliğe işaret ederek, Türkiye'nin sınır boyunca güvenli bölgeler dışında tehdit alan bir ülke haline geldiğini, neredeyse bir terör devletinin kurulması aşamasına gelindiğini söyledi. Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye 2019'da, 'Ne işiniz var Suriye'de' diyenlerin kulaklarını çınlatmak için söylüyorum, kendisine hazırlanan bu planı da yırtarak çıkmıştır oradan. Barış Pınarı Harekatı'yla sadece bölgedeki terör devletiyle ilgili oluşturulan hattı yırtmayla kalmamış, onun ötesinde buralardaki haklılığını gerek Rusya ile gerek ABD ile de aynı masada oturarak ve aynı zamanda karşılıklı oturarak, oradaki haklılığını teyit etmiştir. Yapılan anlaşmalara uymuşlardır, uymamışlardır, bu başka bir konu. Biz şunu söylüyoruz, Türkiye olarak bir şeyin altına imza attıysak, biz büyük devletiz, binlerce yıllık bir devletiz, biz buna uyarız. Dolayısıyla bu tüm konularda böyle olmuştur. Burada da biz yaptığımız anlaşmalara uyduk."

Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatları hatırlatan Oktay, "Orada da kendisine karşı yapılan çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var." dedi.

Suriye ve dünyanın diğer yerlerindeki olaylarla ilgilenirken, bir taraftan Doğu Akdeniz'de aşama aşama etrafı sarılan bir Türkiye görüldüğünü anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu görüyorduk, buna göre de tedbirlerimizi alıyorduk zaten. Buradan da özellikle son dönemde Libya ile yapılan bu Münhasır Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile birlikte burayı da yırtarak devam ettik. Buradan da yırtarak çıktık. İki şekilde yırtarak çıktık. Bir, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın gerek karşıdaki kıyı komşu ülkelerle yaptıkları anlaşmalar...Mısır'dır, daha önceden yapılan Lübnan, İsrail ile yapılan anlaşmalar, o çerçevede bölgedeki hidrokarbon kaynaklarını tamamen kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve oradaki Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunu tamamen dışlaması ve Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın çıkarlarını yok sayacak şekildeki harekatını biz orada Fatih ve Yavuz'u göndererek, Barbaros'u göndererek, hem sismik ama onun ötesinde sondajlara girerek bir o planı yırttık. Ama bunu yaparken de şunu söylüyoruz, 'Bunun riskleri varsa biz bunun risklerini alırız.' Zaten sonunu çok aşırı düşünen de kahraman olamaz."

Bunun için de çok eleştirildiklerini belirten Oktay, "Ne işiniz var orada" diye sorulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayaklarımızı suya sokamayacak bir konudan bahsediyoruz" dediğini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"(Libya'da ne işimiz var), 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diye soranlara sesleniyorum, biz ayaklarını suya atamayacak bir şekilde veya olta atamayacak şekilde, bize karşı oynanan oyunlar var, bunları yırtmak üzere oradayız. Bu oyunları bozmak üzere oradayız. Bence kamuoyunun da -bazılarının bu konuyu pek anlayabileceğini zannetmiyorum ama Meclis'te de gördük, durumlarını da performanslarını da gördük ne yazık ki- orada ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğini biraz daha irdelemesi gerekiyor sanırım. Buradan sizlere de özellikle ifade etmek isterim. Bir Doğu Akdeniz'de bunu yırttık, bu oyunu bozduk, iki, Libya'yla olan anlaşma ile bizi karasularımıza hapsetme, sularımız da değil karaya hapsetme oyununu bozduk. Yunanistan'ın son zamanlarda gündeme getirdiği bir harita var. Adım adım... Türkiye, zannediyorlar ki sadece içeride, Türkiye içeride değil hem içeride hem dışarıda hem komşularıyla gelişmeleri anbean takip eden bir ülkedir. Dolayısıyla gelişmeleri çok dikkatle takip ettik, ediyoruz. Bunlara da müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Ama bunu ifade ederken de şunu söyledik, sonucu ne olursa olsun. Biz tarihte de bunu yaşadık. Risk varsa alırız, gereği neyse yaparız."

(Sürecek)

Kaynak: AA