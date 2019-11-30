Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Açıklaması - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır.

30.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:50Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır. Ne pahasına olursa olsun biz bunu sağlarız. Topraklarımıza göz diken olursa da gereken cevabı ne pahasına olursa olsun veririz. Bütün dünya karşımıza dikilse de." dedi.
Bazı temaslarda bulunmak için memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine gelen Oktay, ilçe meydanında çok sayıda kişi tarafından karşılandı.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden bu yana birçok kez Çekerek'te hemşerileriyle hasret gidermek istediğini ancak program yoğunluğu nedeniyle gelemediğini söyledi.
Hemşerileriyle bugün buluştuğunu, kucaklaştığını, Çekerek'in coşkusu ile kendisini gururlandırdığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını vatandaşlara iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Edirne'de Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Oktay, şunları söyledi:
"Türkiye için muhteşem bir proje. Türkiye'yi dört bir yandan, içeriden, dışarıdan terör ile sarmaya çalışanlar, adına ne derseniz deyin, FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG… Onları yok etmeye kalktığımızda, hepsi birlikte 'Olmaz' diyenlerin doğalgazını biz buradan göndermek için çalışıyoruz. Onların evlerini ısıtacak doğalgazı, iş yerlerini çalıştıracak doğalgazı da Azerbaycan'dan İtalya'ya ulaştıran bir proje. Onlar hangi niyetle gelirlerse gelsinler. Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır. Ne pahasına olursa olsun biz bunu sağlarız. Topraklarımıza göz diken olursa da gereken cevabı ne pahasına olursa olsun veririz. Bütün dünya karşımıza dikilse de."
Oktay, en son mart ayında Çekerek'e geldiğini ve "gönül belediyeciliği" sloganıyla ilçe için önemli sözler verdiklerini hatırlattı.
Sadece seçim döneminde vatandaşıyla ilgilenen bir iktidar olmadıklarına dikkati çeken Oktay, "Biz dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyiz. Söz verdik mi yerine getiren bir liderin ekibiyiz. Yarın Çekerek için neler yaptık, hangi projeleri hazırladık bunları konuşacağız, müjdelerimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Çekerek halkının birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini, bunu başardıkları takdirde ilçede önemli bir kalkınmanın yaşanacağını sözlerine ekledi.

Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
23:06 AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
22:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Açıklaması
22:22 Bakan Çavuşoğlu'dan İspanya'ya büyük övgü
22:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Üreten bir toplum geleceğe güvenle bakar"
21:08 İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
15:42 Levent Gök, FETÖ'cü Doğan Yıldız'ın uluslararası toplantıya katılımıyla ilgili konuştu
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:18:51