CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY BAYRAM NAMAZI ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay;

"Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şuan da zaten Fatih'te, Yavuz'da, Barbaros'da bölgede. Oruç Reis'de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız son derece kesin"

"Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmak ise biz zeytin dalını her zaman uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye"

"Hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir"

Haber - Kamera: Beyza Nur GÜLER - Güven USTA/ İSTANBUL, DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Oktay'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da bayram namazını Büyük Çamlıca Camisinde kıldı. Bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, Türkiye'nin güzel günlerden geçtiğini dile getirerek "Son bir yıla baktığımızda ekonomik anlamdaki ve sonrasında yaşadığımız döneme baktığımızda hepsini geride bıraktığımız, enflasyonun düşmeye başladığı, faizlerin ciddi boyutta düştüğü ve düşmeye devam edeceği, özellikle canlanmasını arzu ettiğimiz sektörlerimizin, ekonominin canlandığı bir yılda ve terörle mücadelede de hem içeride hem dışarıda son derece başarılı bir şekilde devam ettiği bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Biz şunu söylüyoruz sürekli; Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiz ile birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Çok umutla, ümitle ve güvenle bütün bir millet olarak önümüze bakıyoruz. Tüm milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum" dedi.

"BİR YILIN MUHASEBESİNİ YAPMIŞ OLDUK"

Oktay Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk" şeklinde konuştu.



"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ile ilgili Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şuan da zaten Fatih'te, Yavuz'da, Barbaros'da bölgede. Oruç Reis'de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız son derece kesin. Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmak ise biz zeytin dalını her zaman uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye. Hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir. Hem sondaj faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili hem de çözüm süreci boyutunda da Kıbrıs Türkü'nün eşit ve adil kaynakların paylaşımı noktasında kararlılığını sürdürecektir. Bununla ilgili ortak komite kurulması çerçevesinde teklifimiz hala masadadır" dedi.

"KIBRISLI VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BİRLİĞİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kıbrıslı vatandaşlara mesajınız var mı?" sorusuna ise, "Kıbrıslı vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Biz zaten onlarla sürekli iç içeyiz. Gönül birlikteliğimiz var. Hedef birlikteliğimiz var. Umut ve ümit birlikteliğimiz var aslında" şeklinde cevap verdi. Fuat Oktay daha sonra gazetecilerle bayramlaştı.



Görüntü dökümü:

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-Fuat Oktay'ın konuşması

-Büyük Çamlıca Cami'nden detaylar

-Vatandaşların Cami'ye girişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın camiye gelişi

-Fuat Oktay'ın arabasıyla camiye girişi

-Genel ve detaylar

11.08.2019 - 08.59 Haber Kodu : 190811028