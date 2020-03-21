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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milleti ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek günün ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

21.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milleti ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek günün ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.
Oktay, Miraç Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek günün ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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