Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fırat'ın doğusunda 120 kilometrelik alan kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Barış Pınarı Harekâtı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandığını söyledi. Oktay, "Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi, şu anda kontrolümüz altındadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'da Küresel Gazeteciler Konseyi'nce gerçekleştirilen 21'inci Rus Medya Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Oktay, Türk- Rus ilişkilerinin her iki ülke için olduğu kadar dünya siyaseti için de her dönem büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduğunu belirten Oktay, "Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'de oluşturulan sükunet ortamı sayesinde yüz binlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye'nin hem Fırat'ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele de kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur" diye konuştu.

Türkiye'de bulunan 4 milyonu aşkın sığınmacının evlerine dönüşlerinin, Suriye'nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu belirten Oktay, "PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye krizini ülkemize taşıma gayretleri ve sınır güvenliğimiz konusunda taşıdığımız hassasiyet, bizi bu meselede sahada fiilen var olmaya mecbur etmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir" dedi.

"RUSYA İLE MUTABAKATA VARMIŞ DURUMDAYIZ"

'Barış Pınarı Harekâtı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucu başarıyla sonuçlandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bölgede kimse, 40 yıldır asker, sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. Burada oluşturulmaya çalışılan, terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte harekat alanını tarayarak, geride bıraktıkları terör tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir ve Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız."

"ULUSLARARASI MEDYA TEMSİLCİLERİNİN DE DESTEĞİNİ İSTİYORUZ"

Uluslararası toplumun desteğiyle 'barış koridoru' bölgesine, yaklaşık 2 milyon sığınmacının dönmesinin hedeflendiğini kaydeden Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen ve bunun gereğini yaparak, sahada sonuç alan ülke olduğunu kaydetti. Oktay, "Rusya ile göçmenlerin geri dönüşleri konusunda da yakın çalışacağız. Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların amacına ulaşması, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin Suriye'den tamamen temizlenmesine bağlıdır. Terörün küresel bir sorun olduğunu kabul ederek diğer ülkelerin de ülkemizin teröre karşı meşru mücadelesinde destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Barış Pınarı Harekâtı' sırasında uluslararası medyada dezenformasyonların ve taraflı tutumların da olduğunu belirterek, "Sınıra yakın ilçelerimizde sivil vatandaşlarımızın terörün hedefi olması ve PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer bulmadı. Bu süreçte, Türkiye'nin haklı ve meşru mücadelesinin dünya kamuoyuna duyurulmasında siz uluslararası medya temsilcilerinin de desteğini istiyoruz" dedi.