Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İBB Başkanı 'davet edilmedi' iddialarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İBB Başkanı 'davet edilmedi' iddialarına tepkiOktay: "Siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz""Şehirden sorumlu arkadaşımız burada olmayacak, sonra da siyaset yapacak""Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik, buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir""Bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bunları affetmeyiz""Bin 500 üzerinde gözlem istasyonuyla en sismik harekete ölçüyoruz""Eğitim konusunda 12 milyon kişiye ulaşmışız, çok ciddi bir çalışma"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bunları affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddialarını yalanlayan Oktay, "Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir" dedi.Afetin yönetiminin bilgi kirliliğini affetmediğini vurgulayan Fuat Oktay, "İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal ve millet olarak affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Bunun parçası olan herkes buradadır. Bütün şeffaflığıyla yapılan bir çalışmadır. Buna toplanma alanları da dahildir. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek bizim ne etik, en ahlaki boyutta çalışma prensibimize uygun değildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlar bir kez daha seviyelerini korumaları gerekiyor. Söz konusu olan insan hayatıysa bu alandan kimseye siyaset yaptırmayız. Herkesi davet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi çalışmalara katıldı. Orada kendisinin de olduğu ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Kanal kanal dolaşıp bu vardır, yoktur demek kadar anlayısşız bir şey olamaz. Bütün bakanlarımız ve herkesi sabah saatlerinde davet ettik. Sonrasında sosyal medyada çok ilginç bir şekilde başka şeyler dolanıyor. Bu kabul edeceğimiz bir yaklaşım değildir. Bakanlarımızın, bakan yardımcıların burada, ordunun, sahil güvenliğinin burada olduğu ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız burada olmayacak, sonrada siyaset yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İstanbul'daki vatandaşımızın hayatı söz konusuysa biz onunla ilgili hazırlıklarımız yapıyoruz. Kurduğumuz sistemle şeffaf olduk. Toplanma alanlarını e-Devlet'e koyduk. 1 milyonun üzerinde vatandaşımız giriyor kontrol ediyor. Toplanma alanlarının normal web sitesinde de görülmesi talimatını verdik" diye konuştu. "Bilgi kirliliğine giderek insanımızı huzursuz etmek, anlaşılabilir bir durumda değildir"Senaryolar oluşturarak hazır değilmişiz gibi konuşmanın yanlış olduğunu ifade eden Oktay, "Denizden karadan havadan dışarıya ulaşım nasıl sağlanacağı, İstanbul'un diğer bölgelerine nasıl ulaşımının sağlanacağı çalışılmıştır. Diyelim ki yaralılarımız olacaktır hastanelere gidecektir. Bütün buralarla ilgili tahliye boyutu da çalışılmıştır. Dün toplanma alanı idi, ne kadar da küçükmüş. Bugün bina yapmışlar. Herhangi bir en kötü senaryoda toplanma alanı metrekare olarak nedir, bu alan olarak biz ihtiyacımız karışlayabiliyor muyuz? diye bakıyoruz. Yer değişebilir. Bizim için önemli olan ihtiyacın karşılanmasıdır. İhtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur. Bunun üzerinden senaryolar oluşturmak ve hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliğine giderek insanımızı huzursuz edecek kadar yanlış bir olay olamaz. Bu anlaşılabilir bir durumda değildir. Dolayısıyla biz yaptığımız çalışmalarda, aslında bütün kurumlarımız, STK ve yerel yönetimler buna dahil, hazırlıklarının ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha gördük" diye konuştu."Bin 500 üzerinde gözlem istasyonuyla en sismik harekete ölçüyoruz"Bilinçlendirme konusunda eksiklerin olduğunu söyleyerek çalışmaların sürdüğünü dile getiren Oktay, "Eksik olan tarafımız ne bilinçlendirme boyutudur. Burada asıl vatandaşlarımız bu işin paydaşı. Deprem olduğu andan itibaren ve olmadan önce yapmaları gereken hususlarla alakalı bilinçlendirme konusunda. Basın kuruluşlarımızdan burada destek istiyoruz. Ortak derdimiz. Vatandaşlarımıza diyoruz ki afete hazır mıyız diye kendinize sorun. İstanbul'u ve Türkiye'yi bin 100 tane deprem gözleme istasyonumuz var. Yerin 300 metre altında kademeli olarak deniz altındaki faaliyetleri ölçüyoruz. Kandilinin yine 450 civarında toplamda bin 500 üzerinde gözlem istasyonuyla en sismik harekete ölçüyoruz. ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Deprem konusu keşke bilimsel olarak, şu gün şu saatte olacak diye bilinse de ona göre de hazırlıklarımızı yapsak. Bu bugünkü bilimsel olarak geldiğimiz noktada depremin hangi saatte, nerede olacağını bilen hiçbir yaklaşım yoktur. Yorumlar yapılır. Bizim görevimiz buna hazır olmaktır. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kamu binalarının güçlendirilmesiyle alakalı İSMEP projemiz vardır. Deprem haritalarımız güncellendi, son derece bilimsel alta yapılarla çalışan ilgili kurumların katıldığı görüşlerin alındığı, birinci deprem bölgesi, artık bina olarak bulunduğumuz yerin koordinatını verdiğimiz de bunun kaç derece deprem bölgesi olduğunu öğrenebilirsiniz" şeklinde konuştu."Eğitim konusunda 12 milyon kişiye ulaşmışız, çok ciddi bir çalışma"Kapsamlı çalışmaların olduğunu kaydeden Oktay, "Afete hazır Türkiye boyutunda eğitim noktasında bir baktık, ne kadar ulaşılmış diye, 12 milyon kişiye ulaşmış durumdayız. Çok ciddi bir çalışma bu. Birçok konuda yapılan çok kapsamlı çalışmalarımız var. Bunları gölgelemede bu hepimizin varlığı, bundan gurur duymalıyız. Farklı siyasi görüşlerimiz farklı olabilir bu gurur duyacağımız bir tablodur. Kurum ve kuruluşlarımızla geldiğimiz nokta itibariyle güzel çalışmalarımız var. Eksikleri belirledik ve hızlı bir şekilde en fazla bir hafta içinde daha iyi konuma gelecek şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA