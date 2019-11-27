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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.

27.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.

Oktay; Toplantı da, "Özelikle iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki etmektedir. Ani değişikliklerin yüksek açlık düzeylerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre, 2.5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla negatif bağlamda etkilenmektedir. İslam işbirliği teşkilatı üye ülkelerinin çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Toplantımızda sürdürülebilir gıda sistemlerini masaya yatırmaya çalışıyor olacağız" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

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