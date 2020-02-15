Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesini ziyaret etti.

KKTC'deki kapalı Maraş bölgesinde ilk olarak Maraş Emniyet Bölük Komutanlığı'nı ziyaret eden Oktay'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.

Oktay ve beraberindekileri, burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı.

Kapalı Maraş bölgesine ilişkin Maraş Emniyet Bölük Komutanı Yüzbaşı Gökhan Taşdemir'den brifing alan Oktay, bölük komutanlığının ziyaret defterini imzaladı.

Oktay ve beraberindekiler, daha sonra Yüzbaşı Taşdemir eşliğinde Maraş bölgesini gezerek, bilgi aldı.

Kaynak: AA