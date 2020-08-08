Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü

Lübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.

Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda 'Lübnan ziyaretimiz çerçevesinde Başbakan Sayın Hasan Diyab ile görüştük. Patlama sonrası yaptığımız yardımları değerlendirip, her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik' ifadelerini kullandı.