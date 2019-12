Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır." dedi.

Oktay, Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmasına, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda, sosyal sermaye ve kooperatifçilik kültürüne daima destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileterek başladı.

Günümüzde gelir dağılımında küresel çapta yaşanan adaletsizlik, iklim değişikliği ve yüksek kar baskısı gibi etmenlerin sürdürülebilir kalkınmayı her zamankinden daha önemli hale getirdiğini ifade eden Oktay, bölgesel ve yerel kalkınmaya güç veren bir model olan kooperatifçiliğin bu çerçevede ekonomik hayatın önemli bir aktörü haline dönüştüğünü belirtti.

Oktay, kooperatiflerin karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve kefalet araçlarını kullanarak, kişilerin tek başlarına yapamayacakları işleri bir arada en verimli şekilde yapmalarına fırsat veren ortaklıklar olduğu söyledi.

İmece ruhu ve ahilik geleneğinin günümüze yansıması olan kooperatiflerin toplumsal karaktere uygun yapıda olduğunu vurgulayan Oktay, "Bugün fuarda bulunan Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Kooperatifi, Aydıncık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Hayme Analar Kadın Kooperatifi gibi kooperatifçilerimiz, günümüzün Bacıyan-ı Rum'u, kadın ahileridir. Benzer şekilde Urla Su Ürünleri Kooperatifi, Çorum Enerji Kooperatifi, Yolören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ismini sayamadığım tüm kooperatifçilerimiz; sizler, yüzlerce yıllık fütüvvet geleneğimizin bugünki temsilcilerisiniz." ifadelerini kullandı.

Oktay, kooperatif faaliyetleriyle özellikle yerelde israfın önlendiğini, maliyetlerin düşürülerek istihdama doğrudan katkı sağlandığını aktardı.

"Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bine yükseldi"

Kooperatiflerin ihtiyaç duyulan her yerde kurulabilme avantajı sayesinde, yoksulluğun azaltılması ve yerelden kalkınma için etkin bir araç olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel anlamda yükselen kooperatif bilinci sonucunda özellikle ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya'da kooperatif girişimleri giderek yaygınlaşmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre Uluslararası Kooperatifler Birliği'ne bağlı girişimlerin yıllık iş hacimleri 2,5 trilyon doları geçmektedir. Sadece Avrupa Birliği içerisinde yaklaşık 250 bin kooperatif, 5,4 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Kooperatifçilik alanında bulunan büyük potansiyelin farkında olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de kooperatiflerin gelişimine önem veriyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla kooperatif girişimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın altın anahtarı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Üçüncü çeyrekte 0,9 büyüyerek büyüme eğilimini sürdüren ekonomimizi kooperatiflerin katacağı ivmeyle daha da yükselteceğiz. 2019 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 artarak 12 bin 324'e ulaşmıştır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bin 164'e yükselmiştir."

Fuat Oktay, Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin son dönemde ivme kazanmasından, turizm, su ürünleri, tarım ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen kooperatif kuruluş işlemlerinin kolaylaştırılması ve kooperatif ortaklarına e-ticaret eğitimleri verilmesi gibi çalışmaların kalkınma hamlesine güç katan adımlar olduğunu bildiren Oktay, bunların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları neticesinde kooperatifler için vergi düzenlemeleri yapıldığını, ortak içi işlemlerin kurumlar vergisinden muaf hale getirildiğini anımsattı.

"Kefalet verebilen kooperatif sayısı 913'e ulaştı"

Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifleri aracılığıyla esnaflara yüzde 50 indirimli veya faizsiz olmak üzere kredi imkanları sağlandığını söyleyen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"17 yıl önce sadece 402 kooperatif kefalet verebilirken ekim ayı itibarıyla kefalet verebilen kooperatif sayısı 913'e ulaşmıştır. Sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla verilen kooperatif kefaletli kredi tutarı 22 milyar liradır. Diğer taraftan Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde bulunan yaklaşık bin 600 ziraat mühendisiyle ekimden hasada üreticimizin yanında olmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, teknik desteğin yanında hasat sonrası çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi için alım yaparak üreticinin pazarlama sorunlarına çözüm getirmektedir. Halihazırda çiftçinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturan tarım kredi marketleri sayısı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla artırılmaktadır ve 2 yıl içinde 500'e ulaşacaktır. Yakın dönemde sebze meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artış karşısında, Tarım Kooperatifleri, etkinliği ve tecrübesini ortaya koyarak güzel bir uygulama örneği oluşturmuştur. Bu örnekleri farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatifler üzerinden çoğaltabiliriz. Ancak bugün hangi noktada olduğumuzdan daha önemlisi Türkiye'de kooperatifçiliğin geleceğini nerede gördüğümüz; vizyonumuz doğrultusunda stratejilerimizin neler olduğudur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hedeflerinin kooperatifleri yerli ve milli ekonominin arkasındaki "itici yerel güç" haline getirmek olduğunu ifade etti.

Üretken nüfusu kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayata kazandırarak yerelde istihdam fırsatlarını artırmayı amaçladıklarını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktif kooperatiflerin sorunlarını iyi analiz ederek sektöre yeni katılacak kooperatiflere tüm kurumlarımızla seferber olarak yol göstermeliyiz. Diğer taraftan kooperatifçi adayları, sermaye ve finansmana erişim yolları hakkında bilgilendirilmelidir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için mevcut kooperatif mevzuatının güncellenmesi yönündeki çalışmaları mutlak suretle hızlandıracağız. Türkiye kooperatiflerinin güçlenmesi, topluma karşı sorumluluk bilincini, dayanışmayı ve refahı toplumuzun tüm katmanlarına yaymaya devam etmesi için biz de hükümet olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Oktay, sadece üretim modeli özelinde yerelde değil, uluslararası konularda da dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde olduklarını dile getirdi.

NATO Liderler Zirvesi

Başta Türkiye olmak üzere dünyayı tehdit eden terör belası ve düzensiz göç gibi olguların iş birliği olmadan hiçbir devletin tek başına çözemeyeceği kadar ileri boyutlara ulaştığına dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Böyle bir ortamda gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi, ittifakın kıymetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız, toplantı vesilesiyle müttefiklere 'teröre karşı ortak tavır' çağrısı yaparak terörle mücadeleye amasız, fakatsız destek istemiştir. Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir. Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir. Bölgemizde sürdürülebilir barışa verdiğimiz diğer bir önemli katkı Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasıdır. Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan; barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."

Oktay, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın organizasyonunu üstlenen Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere destek veren TESKOMB, TOBB, TESK, Halkbank, Ziraat Bankası ve PTT gibi tüm kuruluş ve katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçilik alanında ödül alanlara ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA