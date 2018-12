11 Aralık 2018 Salı 03:03



Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Yeniden dengelenme kapsamında enflasyonla mücadele de en önemli hedeflerimizden biridir. Yüksek enflasyonla yaşamanın maliyetlerinin bilincindeyiz"ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Amerika birleşik Devletleri ilişkilerine değinerek, "Türkiye olarak, Amerika'dan beklentimiz, her alanda müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesidir. Karşımızda ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesine saygı duyan ve destek veren bir Amerika görmek istiyoruz" dedi. Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve konuşma yaptı.Oktay, şöyle konuştu: "2017 itibarıyla orta-ileri teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payı yüzde 34,6'ya yükseltilmiştir. Ancak, küresel düzeyde daha rekabetçi ve daha büyük oyuncu olmamız için ileri teknolojili ürünlerin payının çok daha yüksek seviyelere çıkartılması gerektiğinin de farkındayız. Yeniden dengelenme kapsamında enflasyonla mücadele de en önemli hedeflerimizden biridir. Yüksek enflasyonla yaşamanın maliyetlerinin bilincindeyiz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse uluslararası rekabetçiliğimizin artırılması bağlamında enflasyonu düşürme mücadelemizde kararlı bir duruşa sahibiz. Bu hedefimiz doğrultusunda mümkün olan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."Oktay, AK Parti iktidarları döneminde uygulanan başarılı ve ihtiyatlı maliye politikaları sayesinde faiz giderlerinin gayri safi yurt içi hasılaoranı ciddi bir şekilde düşürülmüştür. Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı İktidarlarımız öncesinde yüzde 40'lar seviyesinde iken bu oranı 2019 yılında yüzde 12,2'ye düşürüyoruz. Diğer taraftan, 2002 yılında her 100 liralık vergi gelirinin yaklaşık 86 lirası faiz ödemelerine giderken, 2019 yılında sadece yaklaşık 16 lirası faiz ödemelerine gidecektir" ifadelerini kullandı.Yoksullukla mücadele ettiklerini hatırlatan Oktay, "Türkiye'de 2002 yılında yüzde 30 olan günlük 4,3 doların altında harcama düzeyi ile geçinen toplum kesimi oranını 2015 yılına gelindiğinde yüzde 1,58'e düşürerek dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk. Sosyal yardım harcamalarının GSYH'ye oranını yaklaşık 3 katına çıkardık. Son 16 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 283 milyar TL tutarında sosyal yardım yaptık" şeklinde konuştu.AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayrılan kaynakların artmasıyla birlikte okullaşma oranlarının arttığını söyleyen Oktay, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere toplam 68 bin 471 okulumuzda tüm kademelerde 1 milyon 126 bin 851 öğretmen ve 17 milyon 658 bin 637 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 12'ye düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltilmiştir" diye konuştu.Oktay, şunları kaydetti: "Bugün ise 81 il, 239 ilçe ve 4 adet KKTC 'de olmak üzere toplam 781 yurtta yaklaşık 670 bin yatak sayısına ulaşılmıştır. Yatırım ve kiralama programı dahilinde 2021 yıl sonuna kadar yurt kapasitemiz 881 bine ulaşacaktır. Yatırım programında 158 bin kapasiteli 181 adet yurt projesi bulunmaktadır. 2018 yılında aylık 470 TL olan burs/kredi miktarı, 2019 yılında aylık 500 TL olarak ödenecektir. 2019 yılında yüksek lisans öğrencilerine aylık bin TL, doktora öğrencilerine ise bin 500 TL burs/kredi ödemesi yapılacaktır."Oktay, güvenlikle ilgili olarak, "2018 içerisinde kırsalda sözde barınma ve üs bölgelerine 87 bin 699, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 6 bin 763 operasyon yapılmıştır. 2018 yılında 352 terörist teslim olmuştur. Bunların yanında 2018 yılında 152 teröristin aileleri ile görüşerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlanmıştır. Terör örgütünün üst düzey zaiyatları artmış, 2018'de 13'ü kırmızı kategoriden olmak üzere 104 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir.2017 yılı başından bu yana ülkemizde eylem yapamayan DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 2018 yılında bin 206 operasyonla, 2 bin 648 kişi gözaltına alınarak 854 kişi tutuklanmıştır" dedi.