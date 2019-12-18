Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli otomobil çok yakında hazır olacak

Kamuoyunda merakla beklenen yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Çok yakında araçların hazır olacağını aktaran Oktay, kısa sürede tanıtımının yapılacağını söyledi.

"SEVECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yerli otomobili konusuna değinen Oktay, bunun herkesin gurur duyacağı bir proje olduğunu söyledi. Oktay, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRK ORDUSU İŞGALCİ OLAMAZ"

Oktay, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın, "Barış Pınarı denilen operasyona HDP olarak 'işgal' diyoruz." sözüne yanıt veren Oktay, "Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir yerde işgalci olmamıştır, işgalci olamaz." diye konuştu.

Başta Kürtler olmak üzere zulümden kaçan 4 milyon insanın Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Oktay, "Onları alanlardan, o çocukları kurtaranlardan, ağlayan insanları kapıda karşılayanlardan, kadınları alanlardan biri bendim. Sizleri görmedim orada. Türk ordusu bu operasyonu, orada güvenli bir bölge oluşturmak ve bu insanların tekrar yurtlarına dönmelerini sağlamak için yapmıştır, işgal için değil." ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Fuat Oktay, "Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin dere yatağına kurulduğu, arşiv belgelerinin bulunduğu alanların su altında kaldığı ve belgelerin zarar gördüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İlgili kurumlardan alınan zemin etüdü raporunu paylaşan Oktay, raporda, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin üzerinde bulunduğu konumun gerekli mühendislik ve mimari projeler açısından uygun olduğunun belirtildiğini aktardı.

CUMHURBAŞKANLIĞININ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın soruları cevabının ardından Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesabı ile gelir bütçesi kabul edildi.