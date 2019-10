Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2020 yılı bütçesini sundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılı bütçesi mali disiplinden taviz vermeyeceğimiz, kamu gelirlerinin artırılacağı, kamu harcamalarında etkinliğin sürdürüleceği ve tasarrufların üretken alanlara kanalize edileceği bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını artırmak ve onlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamaktır." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyon toplantısında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerinde sunum yaptı.Oktay, sağlık alanında yaptıkları reformlarla vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırıldığını ve her bir vatandaş için ulaşılabilir kılındığını belirterek, "Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı artırdık. Bu amaçla 2020 yılı bütçesinde 188,6 milyar lira kaynak ayıracağız." ifadesini kullandı.Fuat Oktay, 2020'de özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek altyapı yatırımlarına kaynak ayırmaya devam edeceklerini söyledi.AK Parti hükümetleri döneminde yerel yönetimlere daha fazla önem verdiklerini hatırlatan Oktay, "Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulmasını sağladık. Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 18,2 artırarak 97,3 milyar lira seviyesine ulaştırıyoruz." diye konuştu. Ekonomi politikasının önemli eksenlerinden birini de bölgesel ve kırsal kalkınmanın oluşturduğunu ifade eden Oktay, köylerin altyapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan KÖYDES projesi için 1,5 milyar lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan SUKAP projesi için 837 milyon lira, sokak aydınlatmaları için 2,4 milyar lira kaynak ayırdıklarını kaydetti.AK Parti hükümetleri döneminde ekonomik ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışından Türkiye'nin her sosyal kesiminin pay almasını sağladıklarını belirten Oktay, sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirilecek birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini, sosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerini aktardı.Bu kapsamda 2020 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayıran kaynak miktarını 69,5 milyar liraya çıkardıklarını vurgulayan Oktay, bu tutarın 2020 yılı bütçesinin yüzde 6,3'üne denk geldiğini, 2002 yılında bu oranın yüzde 1,3 olduğunu dile getirdi.Oktay, 2020'de, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 13,4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve engelli vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 11,6 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 9,4 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyledi.Oktay, ayrıca, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 1,6 milyar lira ayırdıklarını ifade etti.Tarıma ayrılan kaynak2020 yılında bütçesinde tarıma ayıran kaynağı 33,4 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Oktay, bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 6,3 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtti.Oktay, tarımsal destek programları için ayırdıkları kaynağı 2019 yılı ödeneklerine göre yüzde 36,6 artırarak 22 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırdıkları reel sektör desteklerine 2020 yılında da devam ederek özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisini sürdürdüklerini anlatan Oktay, bu kapsamda reel kesim destekleri için bütçeden 44,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını ifade etti.Oktay, 2016 yılında uygulamaya koyup büyüme ve istihdam alanlarında olumlu sonuçlarını gördükleri sosyal güvenlik işveren prim desteklerine reel sektör destekleri içerisindeki en büyük payı vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu çerçevede, 2020 yılında işletmelerimiz tarafından SGK'ya ödenmesi gereken 25,3 milyar lira tutarındaki işveren primini bütçemizden karşılıyoruz. Ekonomiyi canlandırmak için aldığımız tedbirler kapsamında Hazine destekli kefaletle sağlamış olduğumuz krediler çerçevesinde 2020 yılı bütçesinde 5 milyar lira kaynak ayırdık.İhracatçımızın rekabetçi gücünü artırmak amacıyla bütçeden ihracat destekleri kapsamında 3,8 milyar lira harcamayı hedefliyoruz. Esnafımızın finansmana erişimini sağlamak ve finansman maliyetlerini düşürmek en önemli önceliklerimizden biri olmuştur. 2020 yılında bu amaçla Halk Bankası aracılığıyla kullandıracağımız esnaf kredileri için faiz desteği olarak 2,2 milyar lira kaynak ayırdık. Genç girişimcilerimizin desteklenmesi ve KOBİ'lerimizin markalaşması, kurumsallaşması, dijitalleşmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması, katma değerli yüksek teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması, yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla KOSGEB bütçesine 1,4 milyar lira ayırıyoruz."Yurt içi tasarruf oranının artırılmasının ekonomi politikasının önemli bileşenlerinden birisi olduğunu anımsatan Oktay, 2020 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında bütçeden aktarılacak devlet katkısı tutarının 5,1 milyar liraya ulaşmasını öngördüklerini söyledi.Oktay, "Böylece 2020 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 25,6 milyar liraya ulaşmış olacaktır. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 2019 Ekim ayı itibarıyla 6,8 milyon kişiye, birikmiş fon tutarı ise devlet katkısı dahil 108,8 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında yürürlüğe koyduğumuz otomatik katılım sistemi ile bireysel emekliliğin kapsamının genişletilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2019 Ekim ayı itibarıyla otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısı 5,3 milyon kişiye, biriken fon tutarı ise 7,3 milyar TL'ye ulaşmıştır." diye konuştu.Oktay, kamu gelir politikalarını 2020-2022 döneminde makroekonomik değişim sürecinin desteklenmesi, kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, sosyoekonomik kalkınma ve adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürüteceklerini kaydetti.Oktay, 2018 yılında başlayan spekülatif kur saldırılarının ardından ekonomi ortamının canlanmasında gelir politikalarıyla ilgili aldıkları tedbirlerin önemli rol oynadığını hatırlatarak, bunlardan ilkinin 2019 yılında da kısa bir dönem uygulanan ve kamuoyunda eşel mobil sistemi olarak bilinen akaryakıt ürünlerine yönelik uygulanan tavan fiyat sistemi olduğunu ifade etti.Bunun dışında, 2019 yılında ekonomik aktivitenin daha da canlanması için bazı vergi indirimlerini hayata geçirdiklerini dile getiren Oktay, "Bu kapsamda, bir yıl süreyle uygulanmak üzere, tapu harcında yüzde 25 indirim sağladık, konut ve bazı işyerleri alımında KDV'yi yüzde18'den yüzde 8'e düşürdük. Ocak-Haziran dönemi için altı aylık uygulanmak üzere, otomobil alımlarında yaklaşık yüzde 30 indirim sağladık. Ayrıca ticari araç alımlarında KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e düşürdük. Beyaz eşya alımlarında ÖTV'yi sıfırladık, mobilyada KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük." diye konuştu."Sanayinin finansmana erişimini güçlendireceğiz"Oktay, ekonominin rekabetçi yapısını güçlendirmek ve katma değeri yüksek ürünlerin imalatını ve ihracatını artırmak için geçmişte yürürlüğe konulan düzenlemeleri daha da etkin hale getirerek 2020-2022 döneminde de yapısal politikalarla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Oktay, "Bu kapsamda sanayinin finansmana erişimini güçlendireceğiz. KOBİ'lerden istenen teminat maliyetlerini hafifleteceğiz. Sanayi sektörü odaklı Kredi Garanti Fonu uygulamasını geliştireceğiz. Bunun yanı sıra katılım bankacılığı enstrümanları ve bireysel emeklilik fonlarının sanayi projelerine yatırım yapmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.Vergisel teşvikleri tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirerek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeleri gözden geçireceklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:"Mükerrerlik arz eden teşvik ve destekleri sadeleştirip, etkin olmayanları kademeli olarak kaldıracağız. Vergi tabanını genişletecek, vergide adaleti pekiştirerek, tahsilatta etkinliği artıracağız. Vergi mevzuatının, daha basit ve anlaşılabilir hale getirilmesi amacıyla, mükellef uyumunu da gözetecek şekilde sadeleştirilmesine yönelik çalışmalara da kararlılıkla devam edeceğiz. Bu çerçevede, gerekli düzenlemelere yönelik Kanun Teklifi Meclisin gündeminde bulunmaktadır."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 yılı Merkezi Yönetim Yönetim Bütçesi'nin, küresel düzeyde ticaret savaşlarının ve finansal dalgalanmaların yanı sıra Türkiye'nin jeopolitik risk ve tehditlere maruz kaldığı bir ortamda hazırlandığını belirtti.Söz konusu dalgalanmalar ve risklere rağmen, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da alınan güçlü tedbirlerin, atılan ekonomik ve diplomatik adımlarla Türkiye'nin, hem ekonomik istikrarını bozmaya çalışanlara fırsat vermediğini hem de dünya siyasetindeki yerini sağlamlaştırdığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:"2020 yılı bütçemizde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de On Birinci Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomi Programında ortaya konulan hedeflere ulaşmak üzere gerekli kaynakları kademeli bir biçimde ayıracak ve bütçenin büyümeye ve kalkınmaya destek olması politikamızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği avantajları da kullanarak kamu yönetiminin ve kamu maliyesinin etkinliğinin daha da artırılmasını sağlayacağız.2020 yılı bütçesi mali disiplinden taviz vermeyeceğimiz, kamu gelirlerinin artırılacağı, kamu harcamalarında etkinliğin sürdürüleceği ve tasarrufların üretken alanlara kanalize edileceği bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını artırmak ve onlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamaktır."Oktay, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Çalışmalarımız boyunca sağladığı perspektif ve destek nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, başta Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bu bütçe teklifinin oluşturulmasına katkıda bulunan tüm bakanlıklarımıza, bağlı, ilgili, ilişkili kamu idarelerimizin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Komisyon süresince yapacağınız yoğun ve yorucu çalışmalar için sizlere şimdiden şükranlarımı sunuyorum." dedi.(Bitti)