Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 hedefimiz 70 milyon turist"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz 'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır." dedi.Oktay, Sheraton Otel'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Turizm İş Birliği Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kalkınması ve gelişmesine daima destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve turizm iş birliğine ilişkin başarı dileklerini ileterek başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır uygulanan sürdürülebilir kalkınma politikaları ve insani krizlere karşı yaklaşımlarla bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını şiar edindiklerini ifade eden Oktay, amaçlarının hem komşular hem de gönül coğrafyasıyla ilişkilerin birer iş birliği sahasına dönüşmesi ve bu iş birliğinin de istikrar ve refah üreten mekanizmalar haline gelmesi olduğunu belirtti.Oktay, ekonomik bakımdan güçlü olan bir ülkenin, siyasi alanda etkinliğinin de artacağı gerçeğinden hareketle milli dava Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik açıdan gelişmesi ve kendi kendine yeter hale gelmesine özellikle önem verdiklerini söyledi.Akdeniz'in incisi Kıbrıs adasının özellikle deniz ve güneş turizmini artırmayı hedefleyen toplantıların son derece önemli olduğunu aktaran Oktay, "Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs'tan turizm sektörünü buluşturan bu etkinlik, sektör temsilcilerinin sorunlar ve çözüm önerilerini istişare ettiği son derece faydalı bir platform haline gelmiştir. Daha önce benzer formatta İstanbul'da da gerçekleşen etkinliğin, önümüzdeki sezon KKTC turizmine gözle görülür olumlu etkiler yapacağına inancım tamdır." diye konuştu.Oktay, Dünya Turizm Örgütü'nün öngörülerine göre, gelecek 40 yıl içerisinde en hızlı ve düzenli büyüyecek sektörlerden birisinin turizm olduğunu ifade etti."KKTC için de turizm ekonominin atar damarı"Ekonomik etkisinin yanı sıra turizmin iletişim köprüleri kurarak toplumları kaynaştırma etkisiyle bugün barış ve istikrarın da önemli vesilelerinden biri haline geldiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Turizm, ekonomiye ve istihdama katkısıyla hem ülkemiz için hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir sektördür. Bunun için hem mevcut imkanları çeşitlendirerek, tanıtım faaliyetlerimizi artırarak hem de insan kaynağımızı yetiştirerek, geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden 46 milyon turist sayısının daha da üstüne çıkmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'yi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 6 milyon 600 bin turist ziyaret etmiştir ve sadece yılın ilk 7 ayında 25 milyon turist rakamına ulaşılmıştır. KKTC için de turizm, ekonominin atar damarı, bütçenin cari açığını kapatan başlıca lokomotif sektördür. KKTC, hem kültür-tarih turizmi hem deniz-güneş turizmi potansiyeline sahip aynı zamanda spor ve sağlık turizmlerine de uygun kapasitesi, iklimi ve ortamı olan bir ülkedir. KKTC'ye gelen turistler Girne'de, Gazimağusa ve Karpaz'da altın gibi parlayan kumsallarda huzur bulurken, Güzelyurt'ta, İskele'de ve Lefke'de tarihin, kültürün ve doğanın buluşmasına şahitlik ederler."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de 2018 yılında 1 milyon 760 bin yolcu sayısına ve 912 milyon dolar turizm gelirine ulaşıldığını, 4,2 milyon geceleme yapıldığını, turizmin GSYİH'nin içindeki payının yüzde 25'e yükseldiğini ve dış ticaret açığının yüzde 53'ünün turizm sayesinde karşılandığını anımsattı."Turizm vizyon işidir"İstihdam açısından yaklaşık 17 bin kişiye turizm sayesinde iş imkanı sağlandığına dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:"Elbette gelinen noktayı yeterli göremeyiz. Amacımız stratejik eylem planları ve isabetli teşvik programlarıyla hedeflenenin de ötesine geçmek, KKTC'yi Doğu Akdeniz'de turizmle parlayan bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmektir. Kuzey Kıbrıs'ta turizmi güçlendirmek için yeni bir vizyona, yeni bakış açılarına ve yeni yaklaşımlara ihtiyacımızın bulunduğu ortadadır. Turizm vizyon işidir, bu sektörde başarının sırrı gelecek sezonları isabetli planlamak, doğru insan kaynağıyla etkin tanıtım çalışmaları yaparak adım adım hedeflere ulaşmaktan geçer. Bu hedefe doğru ilerlemek için, sahip olduğumuz turizm potansiyeliyle 70 milyon turist hedefimiz ve 70 milyar dolar turizm gelir hedefimizle, KKTC turizmine destek vermeyi bundan sonra da sürdüreceğiz."Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in Ankara ziyareti kapsamında yaptığı görüşmede, KKTC'de stratejik bir tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı içerisine KKTC'nin çalışma alanı olarak dahil edilmesi gibi hususları görüştüklerini ve çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.Ayrıca KKTC hükümetinin 1974'den 2024'e 50. yılına doğru yol alırken turizm sektörünün planlı ve programlı kalkınması için 2020-2024 KKTC Turizm Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmalarını başlattığını anlatan Oktay, şu ifadeleri kullandı:"KKTC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisimizin de katkıda bulunduğu çalışmada son aşamaya gelinmiştir. Aynı zamanda turizm teşviklerini içeren fon akışı da başlamıştır. KKTC'de turizm sektörünün önünü açmak için, ne yapılması gerekiyorsa bizler yapmaya hazır ve kararlıyız. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran tesisleri, doğal ve kültürel özellikleri ile Akdeniz'in parlayan yıldızı olan KKTC ile kuruluşundan bugüne kader birliği yapmaktan memnunuz ve çabalarımız dün olduğu gibi yarın da artarak devam edecek. KKTC'nin 2024 hedefleri kapsamında '2 milyon turist, 2 milyar dolar turizm geliri ve 40 bin yatak sayısı' hedeflerine inşallah sizlerin gayretleriyle ulaşılacaktır."Oktay, turizmcilerden beklentilerinin günlük ve kişisel hedefler peşinde koşmaktan ziyade ülke çıkarlarını ön planda tutan uzun vadeli projeler üretmeleri olduğunu vurguladı."Çözüm kalıcı ve adil siyasi eşitliktir"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, haksız kısıtlama ve ambargolara rağmen, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli mesafeler kat ettiğine değinen Oktay, şunları kaydetti:"Bu uzun soluklu mücadelede, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ekonomik açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman el birliğiyle dayanışma içinde çalışmıştır, çalışmaya da devam etmektedir. Ada'da barış ve güvenliğin sağlanması sadece turizm açısından değil tüm yatırımlar ve ekonomik kalkınma açısından önem arz etmektedir. Ada'daki mevcut statükonun devamıyla bunun sağlanamayacağı açıktır. Kıbrıs sürecinin tekrar konuşulmaya başladığı bu günlerde bizim yaklaşımımız gayet net; çözüm kalıcı ve adil siyasi eşitliktir. Bizim için önemli olan çözüm modelinin ismi değil, çözümün Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve karar alma mekanizmalarına etkin katılımını, refah ve güvenliğini garanti altına alacak düzenlemeleri içermesidir. Bildiğiniz gibi Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak, ısrarla sürdürdüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Kıbrıs Türk'ünün hak ettiği refah düzeyine kavuşması için bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da sürdürerek, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."Oktay, resepsiyon öncesi yapılan toplantılarda ortaya konan görüşlerin, yapılan tartışmaların ve geliştirilen önerilerin, KKTC'nin çok önemli bir unsuru olarak gördükleri turizm sektöründeki hedeflere ulaşılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vefat eden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur diledi.Resepsiyona, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çok sayıda davetli de katıldı.