Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milli uçağımızın 2026 yılında göklerde olacağını söyledi. Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz. Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır." dedi.

Oktay konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

5. NESİL MUHARİP UÇAĞI ÜRETEBİLEN ÜLKELER ARASINA GİRECEĞİZ

"Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde göreceğiz, 2031'de envantere alacağız."