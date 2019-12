Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükumete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız." dedi.

Oktay, Yozgat Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneğince düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"nda, 2020 bütçesinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, daha çok yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge ve daha çok büyüme vizyonuyla hazırlanan bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Ekonomideki toparlanma sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Oktay, şu bilgileri paylaştı:

"Reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102'ye yükselmiştir. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı ise kasımda 0,8 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77,2'ye yükselmiştir. Yine geçen ay, finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesinde gerçekleşmiştir. İş yapma ortamını iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz reformlar sonucunda Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 2 yıl önceki seviyesinden 27 basamak birden yükselerek 33'üncü sıraya yerleşmiştir."

Oktay, vatandaşların kamuyla olan işlemlerini hızlandırılmış dijital süreçler üzerinden tamamladığına değinirken, "Bir çalışmanın teknik altyapısını tamamladık, 2020'de fiziki altyapıyı tamamlayarak pilot çalışmayı gerçekleştireceğiz. O da kendi içerisinde bir devrim olacak Türkiye'de. Farklı devlet kurumlarıyla işi olanların farklı bakanlıkların ve kurumların ismini bilmesine gerek olmasın istiyoruz. Vatandaşımız geldiği zaman 50 tane işi varsa bile tek bir fiziki yerden, tek bir kişiyle mümkünse ve hiçbir belge getirmeden kamuyla, devletle olan işlerini halletsin istiyoruz." diye konuştu.

"2 OSB'yi daha en kısa sürede faaliyete alacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın her geçen gün gelişen ve kalkınan bir şehir olma yolunda ilerlediğine değindi. Oktay, Yozgat'a, geçen 17 yılda 16 milyardan fazla yatırım yapıldığını, Yozgat Şehir Hastanesi, eğitim yatırımları, tarım ve hayvancılık destekleri ve Bozok Üniversitesi ile Yozgat'ta sosyoekonomik anlamda iyiye gidiş sağlandığını anlattı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan illerle mukayese edildiğinde halen Yozgat'ta sanayi, tarımsal üretim, istihdam imkanları ve ticaret hareketliliği gibi alanlarda çok ciddi ilerlemeye ihtiyaç olduğuna işaret eden Oktay, şunları söyledi:

"Çok gerilerdeyiz çünkü. Yozgat'ta genç ve eğitimli nüfus göç ile başka illere gidiyor, hatta başka ülkelere ve nüfus hızla yaşlanmakta. 2018 yılı nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre nüfus artış hızı binde eksi 3 civarında. Bunun yanı sıra doğum hızı da hayli düşük seviyelerde. Cumhurbaşkanımız her fırsatta 'En az 3, 4'te bereket, sonrasında Allah kerim' demesine rağmen Yozgat'ta doğum oranı son derece düşük. Yozgat'ta bulunan OSB imkanlarına, üretim teşviklerine ve insan kaynağına rağmen üretim ve istihdam kapasitesi de henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. 2 OSB'yi daha en kısa sürede faaliyete alacağız. Buna biz doldurmayacağız kamu olarak. Bizim büyüme modelimiz, özel sektörle birlikte büyümeye dayalı. Sizler dolduracaksınız, bizler altyapıyı sağlayacağız. Bizler teşviklerle sizin yanınızda olacağız. 'Siz proje geliştirin.' demiyoruz, 'Birlikte geliştireceğiz.' dedik, elimizi de gövdemizi de bu taşın altına koyduk. Ama bunu birlikte geliştirecek babayiğitlere ihtiyacımız var. Öyle 'Yiğitlerin harman olduğu yer.' demekle olmuyor. Yozgat'ta babayiğitleri görmek istiyoruz. Yoksa da bir daha bu toplantıları yapmayalım."

Oktay, 2018 yıl sonu 6,5 milyon dolar ihracatla Yozgat'ın Türkiye'de 74'üncü sırada olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yozgat'a yakışıyor mu bu rakam? İnegöl'ün ihracatı 1 milyar 200 milyon dolar. Türkiye olarak biz iddialıyız. Dik duruyor olabilmeniz için ekonomik, askeri, siyasi, sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız. 2023 hedefleri dediğimizde 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizden bir adım geri atmış değiliz. 2023'te olmaz da daha ileriki bir tarihte olabilir ama buna ulaşmamız için Yozgat'ın buna katkı vermesi gerekir. Öyle 6,5 milyonla, 16,5 milyonla, 36,5 milyonla bu iş olmaz. Yozgat'ta bulunan nüfus kadar Yozgatlı'nın, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde yaşadığı ve ekonomik hayatta da aktif oldukları göz önünde bulundurulduğunda, bu ihracat rakamı ve ekonomik göstergeler bizlere yakışmamaktadır."

İllerin kalkınması devletin üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini dile getiren Oktay, "Ancak çağımızda bir ilin topyekün kalkınması için kendi zenginliklerini ve kaynaklarını kullanmasının da ötesinde özel sektör vasıtasıyla çevre şehirlerle ve yurt dışında işbirlikleri kurarak, daha geniş pazarlara açılmanın yollarını araması kaçınılmazdır." dedi.

Oktay, ekonomik büyüme ve kalkınmada gelir, sermaye ve finansman gibi unsurların dışında sosyal ve kültürel faktörlerin etkisine vurgu yaparak, yerelde üreticilerin dayanışmasına katkı sağlamak için geçen yıl Yozgat'ta birbirini tamamlayıcı sektörlerden üreticileri bir araya getiren tedarik zinciri projesinin başlatıldığını hatırlattı.

Bugün yapılacak ikili iş görüşmelerinden sonuç çıkmasını beklediğini ifade eden Oktay, "Birisi, bakan olacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, Yozgat'a bir şey getirecek, Yozgat, Yozgatlı iş insanı onu bekleyecek ve sonra da Yozgat kalkınacak... Böyle bir dünya yok. Kendine güvenen, kendi kaynaklarıyla ayakları üzerinde duracak, kendi dinamikleriyle kendisini ileriye taşıyacak iller ve ilçeler arzu ediyoruz. Kamu olarak altyapısı sağlayacağız, önünüzü açacağız." diye konuştu.

"İhtiyaç duyulan eksik unsur, babayiğit Yozgatlı müteşebbislerimiz"

Oktay, Yozgat'ın önemli bir geçiş güzergahı üzerinde bulunmasının yanı sıra ve doğal ve kültürel zenginlikleri, tarım, hayvancılık, termal kaynaklar, değerli madenler gibi alanlarda önemli potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İl merkezi ve 7 ilçede termal kaplıcalar mevcut, Sarıkaya, Boğazlıyan, Cavlak, Sorgun ve Yerköy ilçelerimiz turizm merkezi ilan edilmiştir. İlde jeotermal kaynakların bulunması seracılıkta ve turizm yatırımlarında avantaj sağlamaktadır. Mercimekte bir numarayız, ama işlemeyle ilgili bir katma değer koyamıyoruz. Aklımıza gelen tek şey paketlemek oluyor. Bu bakımdan borsa ve sanayi odasının birlikte hareket etmesi önemli. Sanayi üretiminde kar ve verimlilik açısından Yozgat OSB 1 TL/metrekarelik arsa fiyatı ile Türkiye'nin en uygun arsa fiyatlı OSB'leri arasında yer almakta. Ayrıca Yozgat, hayvancılık bakımından ciddi bir potansiyele sahiptir ve tarımsal işletmelerin çoğunda hayvancılık, tarımsal faaliyetlerle birlikte yürütülmektedir. Esnaflarımız da mahalle kültürünün korunduğu ilimizde ticari hayatın atar damarları olmaya devam etmektedir."

Mevcut Yozgat resmine bakıldığında ihtiyaç duyulan eksik unsuru "Yozgat'a istihdam, iş, AŞ olacak, gelecek olacak babayiğit Yozgatlı müteşebbislerimiz" diye açıklayan Oktay, katılımcılara şöyle seslendi:

"Sizleri, hem kendi aranızda iş birlikleri, hem de memleketimiz Yozgat'ta yatırım yaparak, Yozgat'ın yerelden kalkınma hamlesinde pay sahibi olmaya, bu mücadelede bir değer olmaya davet ediyorum. Sanayi, tarım, hayvancılık, termal turizm ve kobi tekno yatırımları öncelikli olmak üzere farklı alanlarda imkanları değerlendirerek hem siz kazanın hem de Yozgat. Aynı zamanda sadece ekonomik yönden değil şehrimizin sosyal yönden de zenginleşmesini sağlayacak sosyokültürel alanları da ihmal etmeyin. Yozgat ve Yozgatlılar için dertlenenler olarak, memleketimize katkı sunmak için elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız. Biz de her zaman üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz, bu yönde gerekli adımları attığınızda bizleri her daim yanınızda bulacaksınız. Yılın 365 günü, günün 24 saati milletimiz için çalışıyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Yeter ki fikrinizle, yatırımınızla, iş çevrenizle ve her şeyden önemlisi azminizle Yozgat'ın, İç Anadolu'nun ve Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkılarınızla gelin."

"Başkaları 'Türkiye ne der?' diye dertleniyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapabilen ülke olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık 'Başkaları ne der?' diye düşünmüyoruz, başkaları 'Türkiye ne der?' diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. 'Haklı davamızda bizi hiçbir gücün yıldıramayacağını bütün dünya bilmelidir.' diye her fırsatta haykırıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."

Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın Türkiye için stratejik öneme sahip, tarihi nitelikte olduğunu ifade eden Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."

"Birlikte Kazan" temasıyla düzenlenen ve iş görüşmeleriyle devam edecek programa, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Program Koordinatörü Aydın Baran, YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk ve iş insanları katıldı. Açılışın ardından aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA