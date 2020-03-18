Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı.
18.03.2020 07:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 07:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye 'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : fuat oktay, Türkiye, Avrupa, Güncel
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