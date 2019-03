Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun ilk toplantısını bir aya kadar yapacaklarını bildirdi.Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.İşsizlik konusuyla ilgili bir paradoks yaşandığını belirten Oktay, Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir toplantıda iş adamlarının çalıştıracak işçi bulamadıklarını kendisine anlattığını aktardı. Oktay, "Fabrika açıyorum ama çalışan bulamıyorum.' diyor. İkinci iş yerimi açacağım ama Sinop'ta çalışan bulamıyorum. Ama dışarı çıkıyorsunuz sizden iş isteyen vatandaşlarımız var." diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığının, meslek liseleri aracılığıyla sahanın ihtiyacı olan elemanın yetiştirilmesi noktasında çalışma içinde olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:"Kişi başı milli gelire baktığımızda biz 10 bin dolarlardayız. Gelişmiş ülkelerin yani kişi başı milli gelirlerin 50 bin ya da 60 bin dolarlara geldikten sonra gösterdiği davranış biçimlerini, biz çok erken göstermeye başladık. Bu şekilde bir iş seçimi ve iş beğenmeme olayına çok erken başladık diye düşünüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki ben herhangi bir yerde temizlik yapabilirim ve bunu gururla yaparım. İş olarak ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız çok önemli. İşe iş olarak değil de farkı boyutta baktığınızda... Yani masa başı olarak dediğiniz şey acaba iş mi ' Gençlerimiz için bunu söylüyorum. Daha az çalışarak daha çok kazanmak gibi bir beklenti gerçekçi bir beklenti mi '"Kıbrıs meselesiOktay, Kıbrıs konusunun çözümüne ilişkin sorulan bir soru üzerine, konunun Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi Birleşmiş Milletler'in de (BM) gündeminde olduğunu ancak bir türlü çözüme kavuşmadığını söyledi.Türkiye'nin muhataplarının çözüme yakın olmadığına işaret eden Oktay, "Şöyle düşünün, 'burada birlikte bir şey yapalım diyoruz ama ondan sonra ben diyorum ki sadece benim isteklerim olsun'. Bu birliktelik değil ki. Rum kesiminin Kıbrıs'ta yaptığı bu." dedi.Oktay, Rum kesiminin Kıbrıs'taki her türlü potansiyele sahip olmak istediğini ve garantöre ihtiyaç duymadan Türkiye'nin kendilerine güvenmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Biz sana güvendik ama 60'ları yaşadık. Biz tekrar mı 60'ları yaşayalım' Kusura bakmayın böyle bir dünya yok. Biz diyoruz ki Kıbrıs konusunda eşit haklar. Kıbrıs'ta iki kesim vardır, Rum kesimi ve diğer tarafta da Türk hakkı vardır. Bizim tarafta Türkler daha fazla hakka sahip olsun da demiyoruz. Eşit haklara sahip olsun ve Kıbrıs'ta doğan her türlü kaynak eşit şekilde paylaşılıyor olsun. Bu insani bir şey, siyasi bir şeyden bahsetmiyorum. Avrupa Birliği (AB) boyutu var ise zaten sen yasal olmayan bir şeyi AB'ye bir sorun olarak getirdin. Rum kesimini sen üye olarak getirdin. Halbuki orada Kıbrıs halkı olarak baktığımızda Türk halkı bunun içerisinde yok. Sen geldiğinde Türk halkı orada bütün her şeyiyle AB haklarından faydalanacak mı? Faydalansın diyoruz. Biz sizi tanırız ama sadece sizin sözlerinizle bir yere gidemeyiz. Önce uygulamayı görelim ve garantörlük boyutu mutlaka devam edecek.""Elektrikle alakalı benzer bir çözümü araştırıyoruz"Türkiye'nin çözüm önerileri konusunda samimi olduğunun altını çizen Oktay, çözüm noktasında yakın görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.Oktay, adanın iç suyu konusunda hiçbir ihtiyacının kalmadığını, elektrikle alakalı benzer bir çözümü araştırdıklarını dile getirdi.Türkiye'den giden içme suyunun kullanılmayan kısmının tarımda kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:"Aslında Kıbrıs'ta şunu istiyoruz, sadece Türkiye'nin yardımları ile ayakta kalan bir Kıbrıs değil, kendi ayakları üzerinde dimdik durabilen ve üreten bir Kıbrıs olsun. Onun için de sektörel olarak ayıralım. Tarım ve hayvancılık Kıbrıs'ta var. Ama bunların işlenmesi boyutuna da bakabiliriz. Hatta sanayi üretimini de değerlendirebiliriz. Üreten ve ürettiğini satan bir Kıbrıs. Kıbrıs'ın yine tanınmaması kaynaklı bazı dezavantajları var. Bunları da çözebilecek şekilde, bizim kendi temsilciliklerimizin de dışarıda Kıbrıs'ın temsilcisi olabileceği ve orada bir birlikteliğin sağlanabileceği bir ekonomik modele doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yardımları devam ediyor, orada hiçbir sıkıntı olmaz. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizi hiçbir zaman zor durumda bırakmak istemeyiz."Bağımlılık ile mücadeleFuat Oktay, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun yeni yapısıyla gelecek dönemdeki çalışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarının yanında internet, sosyal medya gibi bağımlılıkların da bulunduğuna işaret etti. Konuya ilişkin yoğun çalışmaların bulunduğuna dikkati çeken Oktay, bağımlılığın tedavisine dönük Sağlık Bakanlığınca çok ciddi çalışmaların yapıldığını anlattı.Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda çok ciddi yollar alındığını dile getiren Oktay, Yeşilay gibi farklı kurum ve kuruluşların da bağımlılıkla ilgili yürütülen faaliyetlere destek verdiğini aktardı.Oktay, çalışmaların hem merkezde hem yerelde yürütüldüğüne değinerek, "Bu kurulla düne kadar yapılan çalışmaları aslında bugüne ve geleceğe biraz taşımak istiyoruz. Hemen çalışmalara da başladık." bilgisini verdi.- "Bağımlılığın azalış trendi göstermesini arzu ediyoruz"Bağımlılıkla mücadelede ilgili bakanlıklar ve ilgili kurul üyeleriyle çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Oktay, Sosyal Politikalar Kurulunun da kurulun bünyesine dahil edildiğini bildirdi.Bütüncül bir yaklaşım sergilemek istediklerini kaydeden Oktay, "Yani olayın bir polisiye boyutu var, tedbir boyutu var, tedavi boyutu var. Ama belki en önemlisi hiç başlanmaması kısmı. Biz genel istatistiklere baktığımızda Avrupa, özellikle gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda onlardan çok daha iyi konumdayız. Ama biz kendi içimize baktığımızda da bağımlılığın azalış trendi göstermesini arzu ediyoruz. Bu anlamda bizim ciddi çalışmalarımız olacak. Kısmet olursa herhalde bir aya kadar filan en geç ilk kurul toplantısını yaparız."Oktay, "Çok daha etkin bir mücadeleyi hep birlikte görüyor ve şahit oluyor olacağız. Eğitim mutlaka çok önemli bir boyutu. Bununla ilgili tedbirleri en geç bir ay içerisinde paylaşıyor olacağız." bilgisini paylaştı.(Bitti)