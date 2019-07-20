Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'nin yaptırımlarına boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Oktay, "AB'nin baskılarına karşı boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Oktay şu açıklamayı yaptı:

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz.

"KAYNAK AKIŞI DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim."