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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

06.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:32Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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