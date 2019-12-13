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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu'nun kararını kınıyor ve reddediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz.

13.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz" dedi. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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