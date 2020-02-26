Haberler » Ekonomi » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

26.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:16Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AmCham Turkey/ABFT üyesi şirketlerin iki ülke arasındaki ticari iş birliği kapsamındaki faaliyetleri etraflıca değerlendirildi.
Kabulde, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalanması ve yatırımların artırılmasına yönelik izlenecek yol haritası ele alındı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 22:58:52