Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılardan görüntülerCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların salondakilerle selamlaşmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıKatılımcılardan görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Dumansız hava sahası denetimi) 2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019'da da kararlılıkla devam edilmiştir. Bu kapsamda kasım sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424'ü yıkılmış, 18 bin 147'si rehabilite edilmiştir."

Kaynak: AA