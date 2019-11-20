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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.

20.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Kamal ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında bugün gerçekleştirilen Türkiye-Bangladeş 5'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Türkiye ile Bangladeş'in 1 milyar dolar olan ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması yönündeki iradenin teyit edildiği kabulde, savunma sanayi, tekstil ve deri sanayi alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Kabulde, 2014 yılından bu yana Dakka'da faaliyette bulunan TİKA'ya yasal statü kazandırılması için çalışma yapılmasında mutabık kalındı.
Öte yandan kabulde, Bangladeş'e sığınan ve burada zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanların şartlarının iyileştirilmesi için yapılabilecekler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal'ı kabul etti

Güncel

Kaynak: AA


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