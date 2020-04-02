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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bisiklet parasını kampanyaya bağışlayan çocuğu sevindirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan ve bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'e bisiklet gönderdi.

02.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bisiklet parasını kampanyaya bağışlayan çocuğu sevindirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan ve bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'e bisiklet gönderdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, biriktirdiği 120 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Hilal Su Mert'i telefonla arayarak kendisine teşekkür etti.
Oktay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar aracılığıyla Hilal Su'ya bir de bisiklet hediye etti.
Oktay, telefonla konuştuğu Hilal Su'ya, "Seni tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bisiklet için topladığın parayla Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya yardımda bulundun. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yüreğin var, Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. Senin yardımlarınla inşallah daha hızla bu sorunları geride bırakırız. Derslerine çalışıp başarılı olacaksın. Türkiye'yi çok daha ileri götüreceksin." dedi.
Okulunu çok özlediğini, arkadaşlarıyla görüşemediğini ifade eden 4. sınıf öğrencisi kız çocuğu da "Çok teşekkür ediyorum, sizin ve Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum." diye konuştu.
Oktay, baba Yakup Mert ile de görüşerek kendisine teşekkür etti.
Hilal Su Mert, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, bisiklet almak için biriktirdiği parasının kampanya hesabına yatırılması için yardım istemiş, beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı kampanya hesabına yatırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fuat oktay, Boğazlıyan, Hilal Su, Güncel
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