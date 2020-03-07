Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, biyoteknoloji sektörünün paydaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Üst Düzey Endüstri Toplantısı'na katıldı.

Oktay, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'nin ardından katıldığı toplantıda, biyoteknoloji alanında çalışan şirketler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Fuat Oktay toplantıda, biyoteknoloji ve ilaç sektörünü, savunma sanayisinin ardından ikinci kritik alan olarak gördüklerini vurguladı.

Yerli ve milli ilaç ile tıbbi cihaz sektörünün güçlendirilmesi için atılan adımlara öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışıldığını kaydeden Oktay, bu çerçevede kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan milli kazanımlara odaklanılacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin arkasında arz ve talebin, Savunma Sanayisi Destekleme Fonu gibi finansmanın, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi karar alma mekanizmalarının olduğuna işaret ederek, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü için de ortamın hazır olduğunu, buna uygun modelin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyerek, gelişmeye açık alanlara ilişkin önerilerini aldı.

Toplantıda, bürokrasinin azaltılmasının hedeflendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında yeni sistemin özüne aykırı bürokratik süreçlerin en aza indirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve BIO Türkiye Başkanı Ahmet Hacımüftüoğlu ile AK Partili milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA