Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var; şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var. Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan iki yüzlülerden soracak hesabımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, bir dizi incelemelerde bulunup açılış programlarına katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesine kazandırılacak Organize Sanayi Bölgesi ve Cavlak Termal Turizm alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılan kapalı yüzme havuzunun açılışında, toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkedeki terör tehdidini nerede olursa olsun bertaraf edileceğini belirterek, "Geçtiğimiz 17 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlarla Türkiye'yi egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdik. Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Bugün 81 il 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda kat ettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var" dedi.

"CARİ AÇIĞI 1 YILDA 58 MİLYAR DOLARDAN, 2,4 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNE İNDİRDİK"

"Döviz kuru istikrarı yakaladı ve bankalar ardı ardına faiz indirimi açıklıyor" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Turizmde her gün kendi rekorumuzu kırıyoruz; 50 milyon turist rakamını aşmış durumdayız. Bir taraftan yıllık ihracatımız 170 milyar doların üzerine çıktı ve yükselmeye devam ediyor. Diğer taraftan cari açığımız kapanıyor; açığı 1 yılda 58 milyar dolardan, 2,4 milyar dolar düzeyine indirmiş, iyileştirmiş durumdayız. Çok şükür milletimizin desteği ve fedakar kadrolarımızın gayretleriyle tüm badirelerin üstesinden birer birer geldik" şeklinde konuştu.

"ANNELERİN DAHA FAZLA AĞLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuşmasında Diyarbakır'daki annelere de seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizi kuşatmaya çalışan hain terör örgütlerinin yuvalarını da hayallerini de yer ile yeksan ettik; etmeye de devam ediyoruz. Ülkemizdeki tehdit eden terör nerede olursa olsun; Fırat'ın Doğusu batısı, yurt içi yurt dışı; her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var; şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var. Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere, oğlunu-eşini teröre kurban veren şehit yakınlarımız da katıldı. Annelerin göz yaşlarının birbirine karıştığı o ortamda şehit yakını bir hanım kardeşimiz "Ben de oğlumu, eşimi geri istiyorum ama gelmesi imkansız" dediği an sözün bittiği yerdir. Biz tüm vatandaşlarımızla omuz omuza mertçe terörün ve teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Annelerin daha fazla ağlamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Boğazlıyan Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi.

