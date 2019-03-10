Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de Esnafı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy
'de esnafı ziyaret etti.
Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın Turgut Özal
Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte konuşan Oktay, daha sonra çevredeki esnafla bir araya geldi.
Oktay, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, AK Parti
seçim standına da uğrayarak, partililere çalışmalarında başarılar diledi.
Börek satılan bir dükkana giren Oktay, burada kendi kestiği böreği vatandaşlara ikram etti. Çevredekilerin çay ikramını geri çevirmeyen Oktay, daha sonra Hacı Yusuf Cebir Camisi önünde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Çevredeki esnafa uğrayarak "Hayırlı işler" dileyen Oktay'ın sık sık vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güncel
Kaynak: AA