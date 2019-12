Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "CİMER'e yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de uluslararası yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "2002-2018 yılları arasında ülkemize yapılan yatırımların toplamı yaklaşık 210 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 Yılı Bütçesi üzerine konuşan Oktay, 2018 yılı kesin hesabına göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile Ofislerinin 1 milyar 648 milyon 678 bin lira harcaması bulunduğunu, 2020 yılında bu bütçenin bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre, yüzde 11,8 artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.Cumhurbaşkanlığı için 2019 yılında ayrılan bütçelere ilişkin bilgi veren Oktay, "Acil destek giderlerine 165 milyon, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine 1 milyar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarımlara 330 milyon lira ayrılmıştır." diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin milletin hizmetine sunulması için son çalışmaların yapıldığını ifade eden Oktay, "Kütüphane koleksiyonunda 1,5 milyon basılı kitap, 12 bin dergi ve 1 milyon süreli yayın olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon yayın bulunmaktadır. Kütüphanenin açılışının yakın zamanda yapılması planlanmaktadır. Milletin hizmetine verilecek kütüphane haftanın her günü ve 24 saat açık olacaktır." dedi.Oktay, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve 7 başkanlığın Cumhurbaşkanlığı sisteminin etkinliğinin artırılması, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmesi amacıyla faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.Politika kurullarının 2019 yılında yaptığı çalışmalar değinen Oktay, şu bilgileri paylaştı:"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından 'Öncelikli Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi Çalışma Raporu' başta olmak üzere toplam 3, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından 'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi' başta olmak üzere toplam 6, Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından 'İlaç ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektörleri Raporu' başta olmak üzere, toplam 9, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından Türkiye'nin güvenlik ve dış politikasına ilişkin güncel ve uzun vadeli stratejik konularına haiz toplam 16, Hukuk Politikaları Kurulu tarafından 'Hukuk ve Sistem Reformu Raporu' başta olmak üzere toplam 20, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından 'Türkçe Seferberliği Raporu' başta olmak üzere toplam 7, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu tarafından 'Sağlık Vadisi ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi Raporu' konusu başta olmak üzere toplam 10, Sosyal Politikalar Kurulu tarafından 'Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika Uygulamaları' konusu başta olmak üzere toplam 6, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından 'Kentsel Tasarım Standartlarının Oluşturulması ve Akıllı Şehircilik Raporu' başta olmak üzere toplam 3 adet rapor veya politika belgesi hazırlanmıştır."Dijital Dönüşüm Ofisi ile Dijital Türkiye ve Siber Güvenlik Koordinasyonu'nun aynı çatı altında toplandığını anlatan Oktay, dijital dönüşümle kamunun iş süreçlerinin hızlanacağını, vatandaşların günlük hayatlarının kolaylaşacağını, ekonomik ve sosyal hayatta refah artışının sağlanacağını bildirdi.Fuat Oktay, katma değeri yüksek hizmet sayısını artırmak, hizmetleri herkese yayabilmek, vatandaşların çok daha rahat ve hızlı "Dijital Türkiye'yi" kullanmasını sağlamak ve ülkenin dünya teknoloji üretimindeki payını arttırabilmek amacıyla çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kurumlar arası iş birliğini artırmak ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak amacıyla 'Ulusal Veri Sözlüğü' çalışmaları başlatılmıştır. Büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının kamuda etkin olarak kullanımını sağlamak için oluşturulan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin, bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. Kamu kurumları ve kritik altyapıların korunması amaçlı siber güvenlik stratejilerine ilişkin olarak 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi' hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Kamu tarafından üretilen verilerin herkesçe ücretsiz kullanılabilmesi amacıyla 'Ulusal Açık Veri Portalı' kurulacaktır. 2019 Aralık sonu itibarı ile 'Tek Durak Hizmet Noktaları' projesinin uygulama teknik altyapısı tamamlanacaktır. 2020 yılında mekansal altyapısı da oluşturularak pilot uygulama gerçekleştirilecektir. Dijital Türkiye (e-Devlet) Portalı üzerinden birden fazla bakanlığı ilgilendiren bilgilerin konusuna göre gruplandırılarak ve ilişkilendirilerek yeni bir modül halinde kullanıcı odaklı ve bütünleşik olarak 'Konu Bazlı Hizmetler' adı altında sunulması amaçlanmaktadır. Bu tür uygulamalara Ocak 2020'de Taşıt araçları ile devam edilecektir. Kullanıcılar, araçlarına ait muayene, HGS, OGS, Sigorta poliçesi gibi tüm bilgilere Dijital Türkiye Portalı üzerindeki tek bir modül üzerinden erişip, araçları ile ilgili işlemleri buradan yapabileceklerdir."Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 farklı ilde "Yetenek Her Yerde" bölgesel kariyer fuarlarının düzenlendiğini kaydeden Oktay, bu fuarlarla üniversite öğrencisi ve mezunlarına istihdam konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması ve nitelikli gençlerin kamu ve özel sektöre kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi."Türkiye'de uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam ediyor"Türkiye'de uluslararası yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret eden Oktay, "2002-2018 yılları arasında ülkemize yapılan yatırımların toplamı yaklaşık 210 milyar dolara ulaşmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeden önce Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırıma ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza atmıştır." diye konuştu.Yatırımların artırılması ve ekonomik kalkınması için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Oktay, "Yatırım Ofisi, tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19,2 milyar dolar olacağı düşünülmektedir. Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye istihdam imkanı sağlanacağı öngörülmektedir." değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgiler veren Oktay, Ofis tarafından yürütülen İstanbul Finans Merkezi Projesi ile İstanbul'un uluslararası konumunun güçlendirilerek dünyada önde gelen finans merkezlerinden biri olmasının hedeflendiğini vurguladı."İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır" diyen Oktay, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulmasının planlandığını aktardı.Marmara Üniversitesi ile müşterek bir protokol dahilinde Türkiye'de bu alanda kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşıyan İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü kurulduğunu belirten Oktay, "Enstitü ile sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanması ve katılım finansı alanında gerekli akademik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Ofis tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda, Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi raporunda İstanbul Finans Merkezi, 15 sıra yükselerek, 53'üncü sıraya yerleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu."CİMER'e yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91"Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kurulduğunu anımsattı.Yeni kurulan başkanlığın kamu diplomasisi dahil olmak üzere devletin stratejik iletişim konusunda, çatı kuruluşu haline geldiğini belirten Oktay, İletişim Başkanlığı bünyesinde 2019 yılında "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesinin hayata geçirildiğini, projenin resmi duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren 40 bine yakın fikrin başkanlığa ulaştığını söyledi.İletişim Başkanlığının 15 Temmuz İletişim Seferberliği kapsamındaki çalışmalarını da anlatan Oktay, "FETÖ gerçeğini yurt içinde ve yurt dışında ortaya koyan The Network Belgeseli, New York Sokaklarında 15 Temmuz Fotoğrafları ve uluslararası paneller gibi bin 500 civarında etkinlik düzenlenmiştir. Başkanlık bünyesindeki CİMER'e yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur. Ortalama cevaplanma süresi ise 2018 yılına göre yüzde 21 azaltılarak, 15 güne düşürülmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi öngörülmektedir. " ifadelerini kullandı.Basın kartlarında değişim yapılmasının nedenlerine de değinen Oktay, usulsüz ve sahte kart kullanımının önüne geçmek, basın kartının prestijini artırmak ve basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak için böyle bir düzenlemeye gidildiğini vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütün basın kartlarının yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığına işaret eden Oktay, Basın Kartı Komisyonu üyelerinin de objektif şekilde belirlendiğini söyledi.Türkiye'de uluslararası basın mensuplarına 2019 yılı itibarıyla 345 basın kartı verildiğini açıklayan Oktay, "Diğer taraftan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasındaki süreçte milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla irtibatı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 691 basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir. İletişim Başkanlığınca 2018 yıl sonu itibarıyla 362 milyon 524 bin lira harcama yapılmıştır. Başkanlığa 2019 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleri ile birlikte toplam 395 milyon 531 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılında Başkanlığa 368 milyon 136 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." dedi.Diyanet İşleri Başkanlığının Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar dünyadaki bütün Müslümanlarla iletişim ve iş birliği halinde olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:"Başkanlık, doğru dini bilgiyi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla kaynak eser, ilmi eser ve çocuk kitapları gibi birçok yayını okul, cezaevi, dernek ve şahıslara ücretsiz olarak göndermektedir. Bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 7 milyon eser ücretsiz olarak halkımıza dağıtılmıştır. Ayrıca başta Kur'an-ı Kerim meali olmak üzere, birçok dini eserin farklı dil ve lehçede basımı gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap toplam gideri, 8 milyar 356 milyon 36 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığın 2019 yılı başlangıç ödeneği, 10 milyar 445 milyon 979 bin lira olup, 2020 yılı Bütçesi için teklif edilen toplam ödenek tutarı 11 milyar 519 milyon 609 bin liradır. Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 97'si personel maaş ve SGK prim giderlerine ayrılmıştır. Personel giderlerinde yüzde 10,42; diğer giderlerde yüzde 8,37; toplamda ise yüzde 10,28 artış olmuştur. Yatırım ödeneklerinde ise artış yoktur."Savunma sanayisinin çok iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Oktay, savunma sanayisi proje sayısının 700'e ulaştığını, yıllık savunma sanayisi ve havacılık cirosunun 2018 yılında 8,8 milyar dolara, ihracatının ise 2,2 milyar dolara ulaştığını vurguladı.Oktay, yerli imkanlarla geliştirilen sistemlere ilişkin şu bilgileri verdi:"ATAK helikopterlerimizin teslimatı yapılmıştır, Milli gemi savar füzemiz ATMACA, envantere alınan TCG Kınalıada korvetimize konuşlandırılmıştır. TCG Anadolu çıkarma gemimiz denize indirilmiş, SİHA'mız ANKA-S, yerli motoru ile göklerdeki yerini sağlamlaştırmıştır. BAYRAKTAR SİHA'mızın ihracatına başlandı.KORKUT hava savunma sistemimizin teslimatlarına başlandı. HİSAR-A hava savunma sistemimizin seri üretim aşamasına gelindi. Milli güdüm kitlerinden Hassas Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti ve Teberden yaklaşık 1000 adet teslim edildi. Milli torpidomuz AKYA'nın atışlı testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir."Fuat Oktay, savunma sanayisinde gelişmeleri takip eden değil, gelişmelerde lider konumda olma yönünde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu kapsamda, insansız kara ve deniz araçları, lazer silah sistemleri, elektromanyetik fırlatma sistemleri, sürü İHA teknolojisi, otonom sistemler, katı-sıvı hibrit yakıtlı muhtelif menzilli ve çeşitli kabiliyetlere sahip roket projeleri gibi ileri teknoloji konularındaki çalışmalarımızı, dünyada bu alanlarda faaliyet gösteren az sayıda ülke ile eş zamanlı olarak sürdürmekteyiz.Önümüzdeki dönemde, yüksek faydalı yük kapasiteli AKSUNGUR'un bu yıl sonu itibarıyla kullanıma hazır hale gelmesi, kritik düzeydeki temel ve ileri teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarına yoğun şekilde devam edilmesi, 2020 yılı sonunda TCG Anadolu gemimizin Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi ve AKINCI'nın envantere alınması, 2023 yılında Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkarılması, GÖKBEY helikopterimizin sertifikasyon süreçlerine devam edilerek kullanıma hazır hale gelmesi, yürütülen projeler ile yeni nesil zırhlı araç, tank, helikopter ve füzelerde kullanılacak motorların yerlileştirilmesi hedeflenmektedir."Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay, "2018 yıl sonu kesin hesabına göre yıl sonu gideri 2 milyar 884 milyon 707 bin lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 2 milyar 157 milyon 761 bin lira olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına, 2020 yılında toplam 2 milyar 182 milyon 381 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." dedi.Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında başarılı ve sonuca ulaşan operasyonel faaliyetler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Oktay, "Teşkilat, ülkenin ve milletin bütünlüğüne karşı faaliyet yürüten PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY, DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı geçmişte olduğu gibi, bu hassas dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." diye konuştu.