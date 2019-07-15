15.07.2019 07:59
Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.
15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 1 dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti:
"15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:34   Protokol üyeleri gaziler ve şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi
13:34   - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
13:34   Uzman Çavuş Salih Altuntaş memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanıyor-1
13:33   Minik öğrenciler şehitler için Kur'an okudu
13:32   Kritik görüşme !
13:32   10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası Ödül Töreni Yapıldı
13:32   Ayvacık'ta, ilkokul arkadaşları 58 yıl sonra buluştu