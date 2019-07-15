15.07.2019 08:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz gecesi Rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Kaynak: DHA
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