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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.

04.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, değerli devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, fuat oktay, MHP, Güncel
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