Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
04.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:24
Oktay, Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, değerli devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, fuat oktay, MHP, Güncel