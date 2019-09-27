Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Başkan İmamoğlu davet edilmedi' iddialarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bunları affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (AFAD) düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddialarını yalanlayan Oktay, "Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir" dedi.



Afetin yönetiminin bilgi kirliliğini affetmediğini vurgulayan Fuat Oktay, "İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal ve millet olarak affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Bunun parçası olan herkes buradadır. Bütün şeffaflığıyla yapılan bir çalışmadır. Buna toplanma alanları da dahildir. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek bizim ne etik, en ahlaki boyutta çalışma prensibimize uygun değildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlar bir kez daha seviyelerini korumaları gerekiyor. Söz konusu olan insan hayatıysa bu alandan kimseye siyaset yaptırmayız. Herkesi davet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi çalışmalara katıldı. Orada kendisinin de olduğu ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Kanal kanal dolaşıp bu vardır, yoktur demek kadar anlayışız bir şey olamaz. Bütün bakanlarımız ve herkesi sabah saatlerinde davet ettik. Sonrasında sosyal medyada çok ilginç bir şekilde başka şeyler dolanıyor. Bu kabul edeceğimiz bir yaklaşım değildir. Bakanlarımızın, bakan yardımcıların burada, ordunun, sahil güvenliğinin burada olduğu ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız burada olmayacak, sonrada siyaset yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İstanbul'daki vatandaşımızın hayatı söz konusuysa biz onunla ilgili hazırlıklarımız yapıyoruz. Kurduğumuz sistemle şeffaf olduk. Toplanma alanlarını e-Devlet'e koyduk. 1 milyonun üzerinde vatandaşımız giriyor kontrol ediyor. Toplanma alanlarının normal web sitesinde de görülmesi talimatını verdik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA