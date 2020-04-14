Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
14.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:26
Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Baş için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.
Fuat Oktay, "Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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