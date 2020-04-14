Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

14.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Baş için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.
Fuat Oktay, "Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:57: Malatya yaşlılarına sahip çıkıyor - Haber 13:57: Fatsa'da caddelere tıbbi atık kutusu yerleştirildi - Haber 13:56: İdlib gazisi Ünüvar: "İnşallah daha da iyi olacağım" - Haber 13:56: Keşan'da hırsızlık iddiası - Haber 13:55: Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:13: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber