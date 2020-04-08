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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına tepki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir.

08.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına tepki...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.
Fuat Oktay, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına tepki... - Haberler

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