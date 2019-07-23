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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ganiyev onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev onuruna öğle yemeği verdi.

23.07.2019 16:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ganiyev onuruna yemek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev onuruna öğle yemeği verdi.
Oktay, Sheraton Otel'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun ardından her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya geldi.
İş insanlarının sorun ve taleplerini dinleyen Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına ilişkin ilgililerle görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ganiyev onuruna öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ganiyev onuruna yemek

Başbakan Yardımcısı, Özbekistan, fuat oktay, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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