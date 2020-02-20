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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

20.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:53Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nın kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Irkçılık ve terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu vurgulayan Oktay, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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