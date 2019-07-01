01.07.2019 04:43
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay , Libya 'da alıkonulan Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın  güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığımız, Libya Büyükelçiliğimiz ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Libya'da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kurulmuş, sağlık durumlarının iyi olduğu teyit edilmiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır."


- Ankara
Kaynak: DHA
Libya , fuat oktay , Politika

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