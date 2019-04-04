04 Nisan 2019, 01:06
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Mike Pence'in S-400 Yorumuna Cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajında, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle iş birliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadelerini kullandı. - Ankara Türkiye, fuat oktay, Mike Pence, Politika
Kaynak: DHA