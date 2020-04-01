Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA