Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum.

23.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Oktay, "Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun. Ramazan ayı boyunca bizleri saran rahmet ve mağfiretin gelecek ramazana kadar tüm günlerimize yayılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımda yer alan Oktay'ın yurt genelindeki gezilerinden görüntülerin bulunduğu videoda ise "Bu bayram gönülden kucaklaşacağız. Sarılamasak da yakın olamasak da daima birlikteyiz. Mesafelerin ne önemi var? Sevgimizle yakınız biz. El birliğiyle aşacağız bu zor günleri. Yine gelecek o güzel günler, coşkulu bayramlar." ifadelerine yer verildi.
Video, Fuat Oktay'ın "Ramazan Bayramı'nın evlerimize, gönüllerimize huzur ve esenlik, tüm insanlığa selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." sözleriyle son buluyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, fuat oktay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Elazığ’da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Doğu Karadeniz’deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Haber
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
İbrahim Kalın, TSK’dan istifa eden Cihat Yaycı’yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir Haber
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Haberler››Güncel››Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:41: 17 Arap ülkesi Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak - Haber 23:39: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Haber 23:37: İçişleri Bakanı Soylu asker ailelerinin bayramını kutladı - Haber 23:36: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında (2) - Haber 23:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" - Haber 23:30: Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu - Haber 21:40: Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü - Haber 19:50: Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi - Haberler 18:30: Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin