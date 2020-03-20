Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurtdışındaki Türklerle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencilerin isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi.
20.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye 'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencilerin isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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