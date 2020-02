Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, devlet hastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de olan her türlü imkanın KKTC'deki kardeşlerimizde de olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları bu çerçevededir." dedi.

Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Oktay'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan eşlik etti.

Oktay, hastanenin kalp ve damar cerrahisi servisini gezerek, hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hasta yakınlarıyla da görüşen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, Kıbrıs Türklerinin Lefkoşa başta olmak üzere, KKTC'de sağlık alanında yatırımlara ihtiyaç duyduğuna ilişkin bilgiler geldiğini belirterek, bu çerçevede Sağlık Bakanı Koca ve KKTC Başbakanı Tatar ile değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında 2019'da 750 milyon liralık ekonomik paket protokolü imzalandığını hatırlatarak, bunun büyük bölümünün geçen yıl tamamlandığını kaydetti.

Geriye kalan yaklaşık 165 milyon liralık miktarın da kullanıma açıldığını bildiren Oktay, her iki ülkenin heyetleri arasında yeni protokolün görüşmelerinin de başladığını duyurdu.

Oktay, ayrıca Devlet Su İşleri tarafından tarım alanında ilave olarak 40 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığını söyledi.

Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün ve KKTC'nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Oktay, "Türkiye'de olan her türlü imkanın KKTC'deki kardeşlerimizde de olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları bu çerçevededir." diye konuştu.

Oktay, bu kapsamda KKTC'deki içme suyu sorununun çözüldüğünü vurgulayarak, "Şimdi suyun tarıma açılmasıyla ilgili özellikle Güzelyurt'ta çalışmalar devam ediyor. O projeyi de en kısa zamanda tamamlayacağız. Enerji ve elektrik hatları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA