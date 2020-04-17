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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk" dedi.

17.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri amacıyla operasyon başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız, vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek. Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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