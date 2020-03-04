Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden...

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılarCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşmasıFuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesiKuran-ı Kerim tilavetiTürkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin tanıtım filminin izlenmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sahneye çıkmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA